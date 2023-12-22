Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны

Николас Мадуро рассказал о том, что сотрудники офиса поддерживали противоправную деятельность.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро публично обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ Всемирной организации), действовавший на территории страны, в ведении шпионажа и подготовке заговора. Такой информацией глава государства поделился в своей программе "С Мадуро плюс", идущей на местном телеканале Venezolana de Televisión. Иностранный политик добавил, что сотрудники ведомства якобы планировали даже убить самого главу государства, но при этом прикидывались защитниками свобод.

Этот офис был ...преобразован в офис внутреннего шпионажа, подготовки заговора, ... в юридическую фирму террористов, заговорщиков и убийц Венесуэлы. К счастью, они все покинули страну в субботу, и так будет до тех пор, пока этот офис не станет уважать независимость Венесуэлы и ...не принесет извинения. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что министерство по иностранным делам в латиноамериканской республике ранее упоминал о том, что Каракас принял решение о приостановке деятельности офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории. Сотрудники УВКПЧ должны были покинуть страну за 72 часа. По версии местных специалистов, данная структура регулярно стремилась обеспечивать безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, государственного переворота и других тяжелых деяний, направленных против суверенитета и конституции Венесуэлы.

Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro