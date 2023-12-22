Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС

Президент страны рассказал о планах по вхождению в состав БРИКС.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о том, что латиноамериканская страна уже скоро войдет в состав БРИКС. Такой информацией глава государства поделился в своей программе "С Мадуро плюс", идущей на местном телеканале Venezolana de Televisión.

Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что власти из Каракаса официально уведомили в стремлении стать полноправным членом БРИКС. Ранее в общественном пространстве сообщалось, что Николас Мадуро рассчитывает, что это может произойти на саммите в России, запланированном в октябре 2024 года.

Мадуро заявил, что РФ побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro