Президент Венесуэлы считает, что Вашингтон страдает от регионального кризиса на Украине.

Москва сейчас побеждает в развязанном США и НАТО региональном конфликте на Украине, и в экономическом отношении Россия стала еще сильнее. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей программе "С Мадуро плюс", идущей на местном телеканале Venezolana de Televisión. Латиноамериканский политик уточнил, что тот кризис, который создал Вашингтон и его международные союзники просто аморален. Глава государства уверен в том, что Владимир Путин контролирует сложившуюся обстановку и не раз говорил о том, что страны коллективного Запада просто не дают властям из киевского режима начать мирные переговоры.

Сегодня Россия побеждает на поле боя, побеждает все западные страны. Конфликт США и НАТО против России на Украине стал для США невыносимой. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro