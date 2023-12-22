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Мадуро заявил, что РФ побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине

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Президент Венесуэлы считает, что Вашингтон страдает от регионального кризиса на Украине.

Москва сейчас побеждает в развязанном США и НАТО региональном конфликте на Украине, и в экономическом отношении Россия стала еще сильнее. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей программе "С Мадуро плюс", идущей на местном телеканале Venezolana de Televisión. Латиноамериканский политик уточнил, что тот кризис, который создал Вашингтон и его международные союзники просто аморален. Глава государства уверен в том, что Владимир Путин контролирует сложившуюся обстановку и не раз говорил о том, что страны коллективного Запада просто не дают властям из киевского режима начать мирные переговоры.

Сегодня Россия побеждает на поле боя, побеждает все западные страны. Конфликт США и НАТО против России на Украине стал для США невыносимой.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: венесуэла, латинская америка, нато, николас мадуро, победа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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