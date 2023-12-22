Мадуро назвал Милея бандитом, укравшим венесуэльский самолет

Николас Мадуро оценил действия президента Аргентины.

лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего аргентинского коллегу Хавьера Милея бандитом и обвинил латиноамериканского политика в краже самолета компании Emtrasur, принадлежащего дочерней компании государственной компании Conviasa. Это якобы преступление произошло после того, как арестованный по запросу Вашингтона грузовой борт Boeing был тайно переправлен в штат Флорида.

Они украли самолет Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет, этот герой крайне правых украл самолет из Венесуэлы. Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Министерство юстиции США отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747. Власти США заметили, что раньше данный борт раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).В надзорном ведомстве добавили, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai.

Мадуро отверг обвинения США в нарушении соглашений с правой оппозицией Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro