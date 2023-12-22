Мадуро отверг обвинения США в нарушении соглашений с правой оппозицией Венесуэлы

Глава Венесуэлы заметил, что следует выступить против "американской империи".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения американской стороны в нарушении Барбадосских соглашений с правой оппозицией латиноамериканской республики о проведении свободных и транспарентных президентских выборов 2024 года. Дополнительно политик осудил угрозы нового санкционного давления. Соответствующие заявления глава государства сделал перед слушателями в ходе выступления в Верховном суде. По мнению политика, все пункты прописаны в совместном соглашении между Каракасом и Вашингтоном, поэтому никаких сюрпризов быть не может.

Не надо гринго нас пугать, вы тоже подписали документы, которые находятся в наших руках и являются секретными до тех пор, пока они должны быть секретными. Ни санкции, ни насилие не могут победить Венесуэлу, которая готова работать, создавать, двигаться вперед, бороться. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Николас Мадуро добавил, что ультраправая оппозиция угрожает народу не допустить электоральный процесс 2024 года. Президент выступил с призывом отказаться от шантажа, олигархии и "американской империи".

Президент Венесуэлы Мадуро планирует посетить Петербург.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro