Президент Венесуэлы Мадуро планирует посетить Петербург

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит венесуэльского лидера фактически обсуждается, но точная дата пока не установлена.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей планируемой поездке в Петербург. Он не уточнил точную дату визита и детали встреч с российскими властями. Информацию о возможном визите Мадуро уже доводила до сведения общественности пресс-служба Кремля.

Как уточнил Мадуро в интервью "С Мадуро Плюс" на телеканале Venezolana de Television, он считает Северную столицу красивейшим городом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит венесуэльского лидера фактически обсуждается, поскольку существует соответствующая потребность, но точная дата пока не установлена. Он отметил, что отношения между Россией и Венесуэлой продолжают развиваться.

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес также ранее информировал о планах Николаса Мадуро приехать в РФ. По его словам, Мадуро планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным сотрудничество между странами в 15-ти различных сферах.

Ранее Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии.

Видео: YouTube / Nicolás Maduro