По словам главы государства, ситуация развивается очень энергично.

Президент РФ Владимир Путин рассказал об энергичном развитии товарооборота России и Белоруссии. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам главы государства, ситуация развивается очень энергично. Он подчеркнул, что за первые 10 месяцев прошлого года товарооборот составил 42,5 млрд долларов. Также Путин напомнил, что Москва проинвестировала 4 млрд долларов в экономику Белоруссии.

Ранее Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток".

Видео: kremlin.ru