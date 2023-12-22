Президент России Владимир Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В мероприятии по видео-конференц-связи также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Путина, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, а также станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы. Также российский лидер отметил, что станция поможет для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства.
Ранее Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида.
Видео: kremlin.ru
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