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Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"

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По его словам, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран.

Президент России Владимир Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В мероприятии по видео-конференц-связи также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Путина, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, а также станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы. Также российский лидер отметил, что станция поможет для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства.

Ранее Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида.

Видео: kremlin.ru

Теги: антарктида, антарктическая станция восток, владимир путин, президент россии, эксплуатация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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