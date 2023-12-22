Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

Церемонию открытия мемориала приурочили к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли Мемориал в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемонию открытия мемориала приурочили к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ней приняли участие политики и общественные деятели. В своей речи на открытии комплекса Путин отметил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности.

Ранее мы сообщали, что салют в честь 80-летия Ленинградской Победы прогремел в Петербурге.

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