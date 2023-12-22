  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:46
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пашинян заявил об опасности неделимитации границы с Азербайджаном

0 0

В Ереване оценили вероятность вооруженного конфликта с Баку.

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что если приостановить процесс делимитации государственной границы с Азербайджаном, то между странами начнется война. Соответствующее заявление иностранный премьер-министр сделал на пресс-конференции с местными журналистами в Ереване. 

Давайте предположим такую ситуацию. Я говорю: "Уважаемые журналисты, уважаемые епископы, патриарх, очень хорошо, с сегодняшнего дня приостановим процесс. А что произойдет после этого? После этого начнется война.

Никол Пашинян, прем ьер-министр Армении

По словам чиновника, война нужна внутренним и внешним силам для того, что добиться смены власти без проведения выборов, а также утвердить в Ереване собственное марионеточное руководство. По мнению Николы Пашиняна, это в свою очередь приведет к де-факто упразднению армянской государственности перед его де-юре аналогичным процессом.

Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia

Теги: азербайджан, армения, госграница, демилитаризация, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии