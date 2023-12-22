Пашинян заявил об опасности неделимитации границы с Азербайджаном

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что если приостановить процесс делимитации государственной границы с Азербайджаном, то между странами начнется война. Соответствующее заявление иностранный премьер-министр сделал на пресс-конференции с местными журналистами в Ереване.
Давайте предположим такую ситуацию. Я говорю: "Уважаемые журналисты, уважаемые епископы, патриарх, очень хорошо, с сегодняшнего дня приостановим процесс. А что произойдет после этого? После этого начнется война.
Никол Пашинян, прем ьер-министр Армении
По словам чиновника, война нужна внутренним и внешним силам для того, что добиться смены власти без проведения выборов, а также утвердить в Ереване собственное марионеточное руководство. По мнению Николы Пашиняна, это в свою очередь приведет к де-факто упразднению армянской государственности перед его де-юре аналогичным процессом.
Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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