В Ереване оценили вероятность вооруженного конфликта с Баку.

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что если приостановить процесс делимитации государственной границы с Азербайджаном, то между странами начнется война. Соответствующее заявление иностранный премьер-министр сделал на пресс-конференции с местными журналистами в Ереване.

Давайте предположим такую ситуацию. Я говорю: "Уважаемые журналисты, уважаемые епископы, патриарх, очень хорошо, с сегодняшнего дня приостановим процесс. А что произойдет после этого? После этого начнется война. Никол Пашинян, прем ьер-министр Армении

По словам чиновника, война нужна внутренним и внешним силам для того, что добиться смены власти без проведения выборов, а также утвердить в Ереване собственное марионеточное руководство. По мнению Николы Пашиняна, это в свою очередь приведет к де-факто упразднению армянской государственности перед его де-юре аналогичным процессом.

Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia