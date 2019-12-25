Минпромторг подготовит новые предложения по поддержке импортозамещения

До 2 августа уже должен быть утвержден план поддержки.

До 15 июля Минпромторг должен будет подготовить предложения по допподдержке импортозамещения. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Отмечается, что до 2 августа должен быть утвержден план поддержки импортозамещения.

Ранее мы сообщали, что правительство России не будет распространять налог на прибыль организаций на платежи, направляемы на возмещение ущерба окружающей среде. Такое решение было принято по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

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