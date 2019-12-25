В России хотят отменить налогообложение платежей за ущерб экологии

Данное решение до 18 июня должно быть исполнено.

Правительство России не будет распространять налог на прибыль организаций на платежи, направляемы на возмещение ущерба окружающей среде. Об этом говорится в перечне решений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме.

Михаил Мишустин поручил Минфину, Минприроды и Минэкономразвития "предусмотреть норму об исключении из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций платежей, связанных с возмещением экологического ущерба".

Данное решение необходимо исполнить до 18 июня, говорится в документе.

Напомним, что ранее "Норильский никель" выплатил 146,2 млрд рублей за причинение ущерба экологии. Это была самая крупная сумма возмещения. Таким образом компания компенсировала утечку 21 тыс. тонн топлива под Норильском.

Фото: government.ru