Мишустин считает, что необходимое для промышленной автоматизации ПО должно быть российским

Глава кабмина РФ посетил энергетическую диспетчерскую в Надеждинском металлургическом заводе.

Программное обеспечение, необходимое для промышленной автоматизации, должно быть отечественного производства, "это не так сложно". Соответствующее заявление в ходе рабочей поездки в цеха Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норникель" сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Чиновник посетил энергетическую диспетчерскую. В помещении чиновник обратил внимание на то, что в РФ регулярно появляются стартапы, направленные на решение вопросов с технологическим суверенитетом.

Сейчас очень неплохо идет работа по целому ряду направлений, потому что нашли аналоги соответствующих, в том числе и западных, решений, которые часто использовались, и оригинальные российские разработки. Нужно, чтобы этот процесс не останавливался. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Обращаясь к президенту ПАО "ГМК "Норникель" Владимиру Потанину и руководителям предприятия, Михаил Мишустин попросил специалистов провести инвентаризацию программных продуктов, которые там используются. В настоящее время такой процесс уже ведется. В частности, он направил на очистку Медного завода.

Мишустин поставил задачу оперативно решить, как модернизировать Медный завод в Норильске.

Фото и видео: Правительство России