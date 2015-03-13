Мишустин поставил задачу оперативно решить, как модернизировать Медный завод в Норильске

Глава кабмина РФ дал поручение Владимиру Потанину.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поставил задачу максимально оперативно определить, как модернизировать Медный завод в городе Норильске и добиться снижения углеродных выбросов на нем, несмотря на существующие со стороны Запада санкционные ограничения. Чиновник призвал коллег провести реконструкцию объекта быстрее срока, ожидаемого в 2027 году. Сотрудники "Норникеля" рассказали Михаилу Мишустину о том, что с модернизацией Медного завода возникли сложности. В частности, производители оборудования отказались от сотрудничества с Россией. В связи с ситуацией отечестывенным специалистам приходится заниматься перепроектированием. Работники добавили, что в целях комплексного решения проблемы с углеродными выбросами требуется реконструкция предприятия.

2027 год - это долго. Уверен, можно сделать все гораздо быстрее. Пожалуйста, мне кажется, если бы мы посмотрели на наших стратегических сессиях, с министерством промышленности и торговли... Надеюсь, что вы найдете это решение как можно быстрее. Мтхаил мишустин, премьер-министр РФ

Глава компании Владимир Потанин пообещал высокопоставленному гостю, что до конца текущего года он доложит, какой вариант может быть выбран. Михаил Мишустин также призвал использовать эту ситуацию для того, чтобы развивать отечественные технологии.

Мишустин поддержал "Норникель" в работе по снижению выбросов.

Фото и видео: Правительство России