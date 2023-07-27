Мишустин поддержал "Норникель" в работе по снижению выбросов

Глава кабмина РФ посетил Надеждинский металлургический завод.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин похвалил работу компании "Норникель" по повышению экологичности собственных производств, в частности, по вопросу снижению выбросов диоксида серы. Чиновник в ходе рабочей поездки в цеха Надеждинского металлургического завода заметил, что власти выполняют задачи, поставленные перед федеральным проектом "Чистый воздух".

Компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей.... Не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам - по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, - снимет отсюда загрязнение. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что отечественный экологический проект предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов, расположенного в городе Норильске. В результате углеродные выбросы дв Заполярном филиале компании снизятся на 45% от уровня 2015 года (после реализации на Надеждинском заводе), а также до 90% после выполнения на Медном.

Диоксид серы является вредным веществом, из-за которого потом берутся остальные экологические проблемы. По утилизации - около 1 млн 605 тыс. тонн, как я понимаю, будет общий [объем] по двум заводам, который будет нейтрализоваться. Верно? Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Представители компании подтвердили эти слова.

Мишустин прибыл в Норильск.

Фото и видео: Правительство России