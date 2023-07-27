Главе правительства сообщили о масштабной реконструкции пирометаллургического производства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Норильск с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Мишустин посетил Надеждинский металлургический завод, на котором перерабатывают никель-пирротиновый концентрат, никелевый концентрат и другие вещества. Главе правительства сообщили о масштабной реконструкции пирометаллургического производства. Отмечается, что после нее завод будет способен переработать до 2,4 млн тонн никельсодержащего сырья в год.

Ранее Мишустин заявил, что в России нужно развивать производство аттракционов и "канаток".

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