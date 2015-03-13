Мишустин заявил, что в России нужно развивать производство аттракционов и "канаток"

Глава кабмина посетил выставку проектов в Республике Алтай.

России нужно наладить собственное производство аттракционов для развлекательных парков, а также специального оборудования для обеспечения работы канатных дорог. Соответствующее заявление в ходе своей рабочей поездки в Республику Алтай сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Чтобы делать все необходимое для канатной дороги, подъемников - это и зацепка, и кабинки. Много лет мы закупали [оборудование] у ведущих мировых производителей, но ничего же там такого страшно сложного нет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского правительства добавил, что при выпуске такого оборудования нужно учесть все необходимые вопросы по безопасности и работать "аккуратно". Михаил Мишустин призвал коллег из кабинета министров поддержать такие проекты. Он заметил, что на одном из стендов обсуждался проект изготовления отечественных аттракционов. Он напомнил, что в советское время в подобных арках находились простые вещи, такие как тир, карусель, более сложные аттракционы, большое и маленькое колесо обозрения.

Сегодня большой спрос на такие региональные парки. С детьми люди с удовольствием туда пойдут. Давайте подумаем об этом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России