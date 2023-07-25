В Улан-Удэ построят новый аэровокзальный комплекс аэропорта Байкал 

Михаил Мишустин узнал о программе обновления воздушной гавани Бурятии.

В российском городе Улан-Удэ специалисты построят новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Байкал", Об этом председателю правительства Михаилу Мишустину сообщили сотрудники здания во время его рабочего визита в Бурятию. Местные специалисты пояснили, что в связи с увеличением туристического потока каждый год увеличивается нагрузка на аэропорт. Для развития воздушной гавани активно применяются федеральные и региональные программы поддержки. На территории международного аэропорта Байкал планируется строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. После его открытия пропускная способность объекта возрастет до 400 человек на вылет и 500 – на прилет, тогда как на сегодняшний момент речь идет 200 и 250 пассажиров соответственно. Комплекс сможет обслуживать до одного миллиона пассажиров ежегодно. Действующее здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов.

В текущий момент все работы ведутся по графику. Уже создано основание для фундамента терминала и пожарных резервуаров, сотрудники занимаются прокладыванием линии электроснабжения и каналов инженерных сетей от точек подключения. Добавим, что новый аэровокзальный комплекс планируется сдать в сентябре 2024 года. Михаил Мишустин заметил, что подписал распоряжение, которое поможет выполнить этот инвестиционный проект.

Вот такие проекты, мне кажется, обязательно будут иметь свой очень позитивный эффект на социально-экономическое развитие региона. Я хочу всем вам пожелать удачи. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

из аэропорта "Байкал" организованы регулярные рейсы по 15 направлениям До Благовещенска, поселка Хужир, в Томск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Новосибирск, Москву, Иркутск, Кызыл, Владивосток, Москву, Нижнеангарск, Таксимо и Улан-Батор. Данная воздушная гавань включена в государственную программу субсидируемых авиационных перевозок по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.

Мишустин ожидает ввода в эксплуатацию вертолета Ка-226 в 2024 году.

Фото и видео: Правительство России