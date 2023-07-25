Мишустин ожидает ввода в эксплуатацию вертолета Ка-226 в 2024 году

Глава кабмина России посетил с рабочим визитом Улан-Удэнский авиационный завод.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ожидает, что в следующем году отечественным специалистам удастся ввести в эксплуатацию модернизированный легкий двухдвигательный газотурбинный вертолет Ка-226. Воздушное средство создается на базе Улан-Удэнского авиационного завода. Сотрудники предприятия объяснили чиновнику, что на текущий момент производится замена иностранных деталей на собственные.

Жду в следующем году сертификаты летной годности и ввод в эксплуатацию новой модели - как вы и обещали, с импортозамещенным узлом - серийно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что данное воздушное судно предназначено для перевозки грузов, пассажиров и служебного персонала, а также патрулирования экономических зон, мониторинга и выполнения поисково-спасательных и медико-эвакуационных задач. Вертолет основан на соосной схеме несущих винтов. Такое решение обеспечивает борту хорошую управляемость на самых экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха. Дополнительно усилена устойчивость Ка-226 к сильному боковому ветру. СПециалистами предусмотрена высокая скороподъемность, возможность взлета и посадок на площадки, расположенных на больших высотах. Также Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может производить взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Мишустин пообещал пересмотреть программу субсидирования дальневосточных перелетов.

Фото и видео: Правительство России