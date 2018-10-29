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Alena_Zinovieva
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В Петербурге на 5 % подорожали коммунальные услуги

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Теперь средняя цифра в квитанции равна 5 075 рублей.

В Петербурге вырос средний счет за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявили представители Жилищного комитета на пресс-конференции.

В феврале цена ЖКУ стала на 5 % выше по сравнению с январем. Теперь она составляет 5 075 рублей.

По словам специалистов, в первую очередь квартплата увеличилась из-за холодов. В январе средняя температура воздуха опускалась до минус 4,5 °С. В связи с этим вырос расход тепловой энергии. Кроме того, все услуги рассчитывались по новым тарифам.

Ранее мы писали, что в шести районах Петербурга нашли нарушения в работе по уборке снега.

Фото: Piter.TV

Теги: жилищно-коммунальные услуги, жилищные комитет, квитанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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    волокитин сергей
    Сегодня 18:45

    У меня коммунальные услуги подорожали на 19%. Прописан один в двух комнатной квартире, в хрущёвке . В месяц 5 800 рублей. Плюс ещё электричество, газ и домашний телефон. Получается примерно 6 900 рублей. Это перебор за одного человека.