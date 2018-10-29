В Петербурге на 5 % подорожали коммунальные услуги

Теперь средняя цифра в квитанции равна 5 075 рублей.

В Петербурге вырос средний счет за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявили представители Жилищного комитета на пресс-конференции.

В феврале цена ЖКУ стала на 5 % выше по сравнению с январем. Теперь она составляет 5 075 рублей.

По словам специалистов, в первую очередь квартплата увеличилась из-за холодов. В январе средняя температура воздуха опускалась до минус 4,5 °С. В связи с этим вырос расход тепловой энергии. Кроме того, все услуги рассчитывались по новым тарифам.

Ранее мы писали, что в шести районах Петербурга нашли нарушения в работе по уборке снега.

Фото: Piter.TV