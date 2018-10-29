В Петербурге на 5 % подорожали коммунальные услуги

В Петербурге вырос средний счет за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявили представители Жилищного комитета на пресс-конференции.
В феврале цена ЖКУ стала на 5 % выше по сравнению с январем. Теперь она составляет 5 075 рублей.
По словам специалистов, в первую очередь квартплата увеличилась из-за холодов. В январе средняя температура воздуха опускалась до минус 4,5 °С. В связи с этим вырос расход тепловой энергии. Кроме того, все услуги рассчитывались по новым тарифам.
Ранее мы писали, что в шести районах Петербурга нашли нарушения в работе по уборке снега.
Фото: Piter.TV
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У меня коммунальные услуги подорожали на 19%. Прописан один в двух комнатной квартире, в хрущёвке . В месяц 5 800 рублей. Плюс ещё электричество, газ и домашний телефон. Получается примерно 6 900 рублей. Это перебор за одного человека.