Лукашенко перенес повышение тарифов на ЖКУ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в республике. Об этом сообщает агентство "БЕЛТА".

Повышение тарифов на ЖКУ перенесли на 1 марта 2026 года. С таким предложением к президенту обратилось правительство Белоруссии. Лукашенко поддержал инициативу. Отмечается, что решение о переносе приняли исходя из подходов по недопущению дополнительной нагрузки для граждан при оплате за ЖКУ.

В начале 2026 года из-за низких температур в Белоруссии потребление электроэнергии и газа для отопления увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Сообщается, что при плановом повышении тарифов это могло бы привести к росту платежей населения страны за отопление.

Ранее Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет лишних денег для помощи неэффективным компаниям.

