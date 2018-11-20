Жилищный комитет: в шести районах Петербурга нашли нарушения в работе по уборке снега

За два в 18 районах Петербурга очистили крыши 3 118 жилых домов.

Ни один район Санкт-Петербурга не смог похвастаться полностью выполненными работами по уборке снега. Такой вывод сделал жилищный комитет после того, как объездил шесть районов города., передает пресс-служба ведомства.

Всего сотрудники ЖК посетили Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кронштадтский, Курортный и Фрунзенский районы Петербурга.

В ходе проверки лучше всего себя показал Фрунзенский район, где 24 осмотренных домов, опасными были 3. В Адмиралтейском районе – на 14 из 17 домах отсутствовали ограждения опасных зон. В Василеостровском районе – на 9 из 15. В Калининском районе – 8 из 25 домов. В Кронштадтском районе –10 домов из 18. Хуже всего проявил себя Курортный район, где на 19 из 22 домах отсутствовали ограждения.

В ЖК также рассказали, что за два в 18 районах Петербурга очистили крыши 3 118 жилых домов, полностью – 72-х. К работе ежедневно привлекают более тысячи кровельщиков.

Помимо этого, ЖК отчиталась о проверке работ по очитке внутриквартальных территорий. Всего было зафиксировано 25 нарушений. Информация о нарушениях были направлены в администрации районов, Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и прокуратуры соответствующих районов для принятия мер.

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Фото: Piter.TV