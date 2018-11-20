В Петербурге за год нашли подделок на 2,6 миллиона рублей

Не малое количество изъятой продукции было замаскировано под бренды Chanel, Burberry, Louis Vutton, Adidas, Nike и Reebok.

За прошедший 2018 года сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли на границе более 3,6 миллионов единиц контрафактной продукции на сумму 2 миллиарда 585 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

В ведомстве отметили, что данный показатель на 1 миллиард рублей превысил сумму изъятой продукции в 2017 году. В основном "умельцами" подделывали одежду, обувь, сумки, алкоголь, лекарства, этикетки и бирки.

- В мае 2018 года на таможенном посту Бронка Балтийской таможни была пресечена попытка ввоза 67 200 банок незадекларированного безалкогольного энергетического напитка. Также в связи с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в России, в страну пытались провести более 122 тысяч единиц товаров с символикой FIFA.

пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Не малое количество изъятой продукции было замаскировано под бренды Chanel, Burberry, Louis Vutton, Adidas, Nike и Reebok.

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