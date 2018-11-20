В Петербурге пешеходные переходы оградят перилами

Комитету по благоустройству предстоит поставить ограждения у 7 пешеходных переходов на Васильевском острове.

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Санкт-Петербурга, согласно которому у семи пешеходных переходов на Васильевском острове появятся перила, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению представителей правоохранительных органов подобная мера позволит защитить участников дорожного движения от возможных аварий и их последствий. После решения суда Комитету по благоустройству предстоит поставить ограждения у 7 пешеходных переходов: на Наличной улице, Новосмоленской набережной и улице Одоевского, Новосмоленской набережной и улице Беринга, Малом проспекте В.О. и 16/17 линии В.О., Среднем проспекте В.О. и 2/3 линии В.О., Среднем проспекте В.О. и 16/17 линии В.О., а также между домом № 28 на 13 линии В.О. и домом № 21 на 12 линии В.О.

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