Прокуратура потребовала обустроить пешеходный переход в центре Петербурга

Отсутствие перехода создает угрозу жизни и здоровью студентов.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Возле высшего учебного заведения на пересечении набережной канала Грибоедова и Банковского переулка нет пешеходного перехода. Это создает угрозу жизни и здоровью студентов, поскольку они нередко вынуждены выходить на проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокурор потребовал от ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" обустроить дополнительный переход. Устранение нарушений контролируется.

Фото: пресс-служба петербургской прокуратуры