Факультет ИТМО так и не смог вернуть свою аккредитацию

Факультет лишили аккредитации из-за отсутствия стадиона с полосой препятствий.

Василеостровский районный суд Петербурга отказал студенту Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в иске к Рособрнадзору. Об этом сообщают городские СМИ.

Суд прекратил производство по иску студента среднеспециального факультета ИТМО 7 февраля. Заявитель утверждал, что из-за лишения факультета аккредитации, нарушились его права и интересы. То есть молодому человеку нужно либо сменить место учебы, либо получить диплом негосударственного образца, также он обеспокоен потерей права на отсрочку от призыва в армию.

Уже в ходе предварительного рассмотрения дела Рособрнадзор потребовал завершить его. Суд удовлетворил это требование и заморозил постановление о лишении факультета аккредитации.

Аккредитацию факультет потерял из-за того, что у него нет стадиона с полосой препятствий.

Фото: Университет ИТМО/ ВК