Общая площадь территории мемориального комплекса составит порядка 17 га с возможностью создания в последующем II очереди на площади порядка 15 га.

В Петербурге появится мемориальный комплекс с парком, посвященный Ленинградской битве. Работы по созданию мемориала предлагается провести Фонду "ПОБЕДА" в 2025 году, в памятный год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал будет создан в Шушарах на Пулковском рубеже, где шли самые ожесточенные бои, рассказал портал "Строительный Петербург".

Территория, предполагаемая к размещению мемориального комплекса, просматривается с городских пространств, федеральных трасс, площадки "Экспофорума". Общая площадь территории мемориального комплекса составит порядка 17 га с возможностью создания в последующем II очереди на площади порядка 15 га.

Для поиска лучшего проекта Комитет по градостроительству и архитектуре проводит закрытый архитектурно-градостроительный конкурс на эскизный проект мемориального комплекса с парковой зоной, посвященного Ленинградской битве. Конкурс проводится в два этапа.

К участию в закрытом профессиональном состязании приглашены 12 петербургских архитектурных бюро, таких как: "Интерколумниум", "А.Лен", "Проектная культура", "Студия 44", "Студия-17", "Слои Аркитектс", "Умбра", "люди архитектс", "Ингмар "Архитектурно-строительное бюро", а также архитектурные мастерские Мамошина М.А., "Б2" и "Земцов, Кондиайн и партнеры".

С 6 по 29 мая историческом парке "Россия – Моя история" (Бассейная ул., д. 32) представлены работы участников конкурса. Посетители выставки смогут увидеть 12 проектов и поделиться своими впечатлениями в книге отзывов. Выставка открыта для свободного посещения с 10 до 19 часов.

Видео: КГА