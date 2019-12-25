Ранее предлагалось ввести мораторий на повышение тарифов до 2021 года.

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года. С инициативой выступил глава ведомства Владимир Якушев.

По его словам, в таком случае платежи за жилищно-коммунальное хозяйство для населения увеличиваться не будут. Якушев отметил, что такую меру предлагалось включить в национальный план по спасению экономики в кризис, вызванный пандемией коронавируса — звучали предложения ввести мораторий на повышение тарифов до 2021 года.

Глава Минстроя выразил обеспокоенность тем, что управляющие компании увеличили свои расходы из-за обязательной дезинфекции подъездов в период пандемии.

Ранее Минстрой определил критерии отнесения жилья к категории стандартного.