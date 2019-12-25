Минстрой определил критерии отнесения жилья к категории стандартного

Также было исключено использование термина "жилье эконом-класса".

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердило критерии, по которым жилое помещение можно отнести к стандартному типу жилья. Документ вступит в силу с 6 июня. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

К такому жилью относятся индивидуальные жилые дома, площадь которых составляет не более 150 кв.метров на земельном участке, блоки в составе жилого дома блокированной застройки ― до 130 кв.метров, квартиры ― не более 100 кв. метров. Квартира может располагаться в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ для людей с повышенными потребностями, а также в доме с классом энергетической эффективности В и выше.

Также есть определенные требования к внутренней отделке: наличие металлической входной двери, межкомнатной двери, оконных блоков с подоконной доской и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители недовольны затянувшимся началом строительства дорог на намывной территории Васильевского острова.

Фото: Piter.TV