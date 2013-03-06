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Основатель "Родины" Щекин призвал девелоперов сотрудничать с представителями креативных индустрий
Сегодня, 17:38
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Основатель "Родины" Щекин призвал девелоперов сотрудничать с представителями креативных индустрий

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Как отметил директор организации, в настоящее время новая экономическая реальность требует не только качественного строительства.

Основатель компании "Родина" Владимир Щекин на форуме недвижимости "Движение" в Сочи предложил девелоперам сотрудничать с лидерами креативных индустрий. Об этом пишет телеканал "360"

Как отметил директор организации, в настоящее время новая экономическая реальность требует не только качественного строительства, но и условий, в которых жители могут реализовываться, в том числе – заниматься творчеством и осваивать современные профессии. 

Перед девелоперским сообществом стоит четкая и понятная задача – включиться в работу над проектом государственной стратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа дал президент на заседании ПМЭФ, и мы этот сигнал услышали. Государство готово поддержать наши инициативы на этом направлении. Группа "Родина" уже проектирует и создает деловые пространства, которые отвечают требованиям креативных индустрий, – от архитектуры и дизайна в нашем "Районе российских дизайнеров" до медиа и исполнительского искусства в "Родина парке", сектора видеоигр и программного обеспечения в "Родина Переделкино".

Владимир Щекин, основатель компании "Родина"

Форум проходит с 24 по 27 июня на территории "Розы Хутор", в нем участвуют порядка 4 тыс. представителей строительной отрасли. 

Ранее на Piter.TV: в Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 3%. 

Фото: пресс-служба форума "Движение" 

Теги: девелоперы, строительство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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