Жители недовольны затянувшимся началом строительства дорог на намывной территории Васильевского острова

Жители жилого комплекса много лет живут без транспортной инфраструктуры.

В ближайшие несколько лет власти Петербурга не планируют строительства улично-дорожной сети на намывной территории Васильевского острова. Местные жители ожидают строительства много лет, и все это время вынуждены жить без развитой транспортной инфраструктуры. Активистка Ирина Баханова узнала позицию Смольного по этому вопросу.

В апреле 2020-го года группа местных жителей обратилась к вице-губернатору Максиму Соколову, чтобы узнать, стоит ли ждать начала строительства дорог. По словам Бахановой, за 13 лет город так и не исполнил взятые на себя обязательства.

В аппарате вице-губернатора отметили, что на данный момент проектная документация по объекту полностью разработана. В него входит строительство всех автомобильных дорог на намывной территории, расположенных Южнее Мичманской улицы, с устройством тротуаров, пешеходных переходов, уличного освещения и элементов благоустройства в полосах отвода автомобильных дорог. Положительной заключения государственной экспертизы проект пока не получил. Также планировочное решение не согласовано с застройщиком жилого комплекса.

Адресная инвестиционная программа 2020-2022 не включает в себя строительство на этом участке, однако, так как на городе лежат обязательства, он постарается актуализировать этот вопрос и выделить средства до 2023 года. Сейчас строки выполнения монтажно-строительных работ не определены.

В западной части Васильевского острова, где находится намывная территория, петербуржцы установили таблички с названием несуществующих улиц и коробку со сбором денег для правительства города.

В прошлом году местные жители организовали митинг.

Фото: Форум жителей НАМЫВА / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ