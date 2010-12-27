Жители намывных территорий Васильевского острова организуют митинг

Местные жители требуют решить их проблемы.

Жители намывных территорий Васильевского острова 13 октября проведут митинг с требованием решить их проблемы. Сбор состоится в 14:00 на площади Европы. Об этом они сообщили в социальной сети "ВКонтакте".

Прошло 2,5 года с момента первого выездного совещания по проблемам намывных территорий ВО, а ни одна из озвученных проблем так решена и не была. местные жители

Петербуржцы отмечают, что за все это время была открыта только одна "перемычка" через ЗСД, и то построенная за счёт застройщика. То есть до сих пор жители, купившие квартиры в квартале, который должен был стать территорией будущего, лишены дорожной и социальной инфраструктуры.

Местные жители просят взять на баланс существующие технологические проезды (иначе зимой их некому убирать); согласовать временную схему дорожного движения и знаки; организовать кабинет врача общей практики; рассмотреть возможность включения в адресную программу по строительству школы на ближайшие сроки.

Ранее на Piter.TV: Московская компания намерена купить намыв на Васильевском острове.

Фото: ВК/ Митинг с требованием решить проблемы намыва