Московская компания намерена купить намыв на Васильевском острове

Начальная цена лота составляет 4,55 млрд рублей.

Во вторник, 8 октября, стало известно о том, что московская ГК "ПИК" заинтересовалась покупкой намыва на Васильевском острове. Об этом сообщает портал NSP.ru.

Кроме того, присматриваться к проекту стали такие крупные компании, как "ФСК Лидер", петербургские ГК "Эталон" и "Группа ЛСР". Предполагается, что торги пройдут 1 ноября. Их организует Российский аукционный дом. Известно, что лот включает все акции компании DISERION LTD. Начальная цена намыва составляет 4,55 млрд рублей.

Покупатель поучает право на создание северной части намыва на Васильевском острове.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал внедрение умных "лежачих полицейских" на дорогах России.

Фото:pixabay