Эксперт прокомментировал внедрение умных "лежачих полицейских" на дорогах России

Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение.

Во вторник, 8 октября. стало известно, что российские чиновники обсуждают проект по внедрению на дороги страны умных "лежачих полицейских". Председатель координационного совета по Петербургу и Ленобласти межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Александр Холодов прокомментировал Piter.TV необычный проект.

Известно, что новая система предполагает видеофиксацию. С ее помощью барьер будет автоматически подниматься или опускаться перед приближающимся автомобилем в зависимости от соблюдения им скоростного режима.

"Лежачие полицейские" итак существуют для снижения скорости, не знаю насколько уместно совмещение их с видеофиксацией. Существуют, ведь, разные способы снижения скорости..."Умные" барьеры, которые поднимаются - хорошее дело. Они уместны, конечно, не на всех участках. Например, хорошо бы их поставить у школ рассказывает эксперт

По словам авторов проекта, новые "лежачие полицейские" смогут продлить работу подвески автомобиля, при условии если водитель будет соблюдать ПДД. Кроме того, искусственные дорожные неровности снизят вредные выбросы.

Ранее мы сообщали о том, что на Российских дорогах могут появиться умные "лежачие полицейские".

Фото:pixabay