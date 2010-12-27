Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение.

Во вторник. 8 октября, стало известно о том, что на Российских дорогах могут появиться умные "лежачие полицейские". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева.

В данный момент проект обсуждают эксперты. Систему намерены внедрить в некоторых регионах в 2020 году. На реализацию умных "лежачих полицейских" необходимо около 8 миллионов рублей.

По словам авторов проекта, новые "лежачие полицейские" смогут продлить работу подвески автомобиля, при условии если водитель будет соблюдать ПДД. Кроме того, искусственные дорожные неровности снизят вредные выбросы. Дело в том, что водителям не придется тормозить или разгоняться для преодоления препятствия.

Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры контроля скорости.

Фото:balashover.ru