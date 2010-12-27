Кроме того, специалисты установят 647 сигнальных столбиков.

Во вторник, 8 октября. стало известно о том, что на дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры контроля скорости. Об этом сообщает администрация региона.

Камеры появятся на трассах "Парголово — Огоньки", "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск", Колтушском шоссе, "Санкт-Петербург — Морье" и "Зуево — Новая Ладога" .

Также в Сертолово установят электронное табло. На нем будут транслировать скорость каждой проезжающей машины. Кроме того, специалисты установят 647 сигнальных столбиков.

Таким образом власти намерены обезопасить 20 участков на 13 дорогах с самым интенсивным движением.

Ранее мы сообщаем о том, что в Калининском районе пассажирки обвинили таксиста в изнасиловании и избили его.

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