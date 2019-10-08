В Калининском районе пассажирки обвинили таксиста в изнасиловании и избили его

Обе женщины сейчас находятся в отделении полиции.

В Калининском районе пассажирки напали на водителя такси, которого они обвинили в насилии. Успокаивать женщин пришлось сотрудникам полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Успокаивал их прохожий с собакой и шокером он тоже получили под раздачу, а из проезжавшей машины стреляли в воздух, чтоб разогнать их. очевидец

На видео женщина уже лежит на асфальте и убеждает полицейского, что с ней поступили неправильно. Она кричит: "Вас там не было, когда нас насиловали!". Обе женщины сейчас находятся в отделении полиции, таксист серьезных травм не получил, а вот полицейского порядком покусали разгоряченные алкоголем дамы. Для них это может обернуться уголовным делом.

Ранее восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку в Тихвине.

Видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП