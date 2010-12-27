Восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку в Тихвине

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Школьник изнасиловал шестилетнюю малышку в Тихвине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 6 октября обратилась жительница города Тихвина с заявлением о том, что около 13:30 в подъезде одного из домов на Ново-Советской улице неизвестный изнасиловал её дочь 2013 года рождения.

Полицейские по подозрению в данном преступлении задержали школьника 2005 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ранее в Кировском районе двое мигрантов изнасиловали петербурженку.

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