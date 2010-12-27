По факту возбуждено уголовное дело

В минувший понедельник, 30 сентября, в Кировском районе двое мигрантов изнасиловали петербурженку. Об этом сообщают СМИ.

О происшествии 25-летняя жительница Петербурга рассказала полицейским . Инцидент произошел на Дачном проспекте около 5 утра.

Наряд Росгвардии на месте преступления задержал 27-летнего подозреваемого. Кроме того, объявлен в розыск его 26-летний сообщник. Оба оказались выходцами из Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статьям изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Ранее мы сообщали о том, что на Сахалине санитарка "сварила" в ванне девочку-инвалида.

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