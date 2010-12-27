На Сахалине санитарка "сварила" в ванне девочку-инвалида

В Кировском доме - интернате для умственно отсталых детей санитарка обварила 15-летнюю подопечную.
По данным следствия, утром 29 сентября палатная санитарка положила в ванну воспитанницу дома-интерната, включила теплую воду, не закрыв пробку для слива, и ушла за памперсами и полотенцем. Вернувшись к ребенку, она обнаружила, что из крана течет кипяток, а у девочки-инвалида ожоги. Женщина вызвала "скорую", которая отвезла ребенка в больницу. Ребенка спасти не удалось, девочка скончалась.
Согласно выводам врача судебно-медицинского эксперта Тымовского РО Сахалинского бюро СМЭ предварительная причина смерти девочки ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова 2 степени.
СУ СК РФ по Сахалинской области
На санитарку заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям медикам, так как девочка-подросток скончалась в больнице.
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фото: Рixabay
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