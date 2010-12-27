В Ивановской области молодая мать-одиночка задушила свою 1,5-месячную дочку

Суд оправил убийцу на 9,5 лет в колонию.

Суд оправил 22-летнюю детоубийцу в колонию на 9,5 лет.

Следствием и судом установлено, что 22-летняя жительница Наволоки Кинешемского района Ивановской области в ночь с 4 на 5 января 2019 года убила свою 1,5-месячную дочь. Женщина взяла ребенка, отнесла его в лес, где раздела и задушила. Тело малышки спрятала в сугробе.

Буквально через несколько часов женщина не выдержала и пришла с повинной в полицию. Следствие завершилось, и состоялся суд, который отправил детоубийцу на 9,5 лет в колонию общего режима.

Фото: Piter.TV