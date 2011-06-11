  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ребенок получил перелом на батуте на 22-й линии В. О.
Сегодня, 11:48
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ребенок получил перелом на батуте на 22-й линии В. О.

0 0

Девочка помещена в отделение хирургии.

В Петербурге 10-летняя девочка сломала руку, когда прыгала на батуте. Ребенка госпитализировали. 

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", вечером 8 июля пострадавшую увезли в детскую больницу Святой Марии Магдалины с закрытым переломом левого предплечья со смещением отломков. Она помещена в отделение хирургии. 

Травму девочка получила в батутном парке на 22-й линии В. О. По данному факту проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката. ДТП случилось возле дома по Богатырскому проспекту. 

Фото: Piter.TV 

Теги: батут, васильевский остров, перелом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии