Ребенок получил перелом на батуте на 22-й линии В. О.

Девочка помещена в отделение хирургии.

В Петербурге 10-летняя девочка сломала руку, когда прыгала на батуте. Ребенка госпитализировали.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", вечером 8 июля пострадавшую увезли в детскую больницу Святой Марии Магдалины с закрытым переломом левого предплечья со смещением отломков. Она помещена в отделение хирургии.

Травму девочка получила в батутном парке на 22-й линии В. О. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката. ДТП случилось возле дома по Богатырскому проспекту.

Фото: Piter.TV