В Жилищном комитете рассказали о новой единой квитанции за ЖКУ

Петербуржцы начнут получать ее в следующем году.

Новый платежный документ собираются ввести в 2023 году. Для этого будет создан единый расчетный центр, который объединит АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" к АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

На брифинге с журналистами представители жилищной отрасли отметили, что новую квитанцию будут вводить постепенно. До перевода собственники будут получать белую и розовую квитанции, в которых расчетным центром будет указан "ЕИРЦ Санкт-Петербурга".

Главная информация с суммой к оплате будет располагаться в правом верхнем углу, а ниже будет расшифровка суммы. Отдельная графа предусмотрена для задолженностей на начало месяца и информацией о том, сколько уже погашено и осталось.

В Жилищном комитете напомнили, что услуга добровольного страхования жилья включается в квитанцию, но в итоговой сумме к оплате ее нет, если вы не пользуетесь услугой.

Оплатить единую квитанцию можно будет удобным способом с помощью телефона через QR-код.

Все информацию можно будет найти в своем электронном личном кабинете или запросить у расчетного центра лично или через сайт.

Фото: Жилищный комитет