  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство выделит более 5 млрд рублей на поддержку проектов в сфере искусственного интеллекта
Сегодня, 13:22
61
shuwioll

Правительство выделит более 5 млрд рублей на поддержку проектов в сфере искусственного интеллекта

0 0

Деньги будут распределять по итогам конкурсного отбора.

Правительство России до 2024 года направит на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики 5,26 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил правила предоставления субсидий, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что деньги будут распределять по итогам конкурсного отбора. Их можно будет потратить на закупку программного обеспечения и оборудования. В список входят также оплата услуг программистов, аренда офисных помещений, обслуживание рабочих мест и так далее.

Размер гранта на одного получателя не будет выше 100 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что кибербезопасность признана угрозой нацбезопасности России. 

Фото: pixabay 

Теги: искусственный интеллект, правительство россии, субсидии
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии