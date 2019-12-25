Правительство выделит более 5 млрд рублей на поддержку проектов в сфере искусственного интеллекта

Деньги будут распределять по итогам конкурсного отбора.

Правительство России до 2024 года направит на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики 5,26 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил правила предоставления субсидий, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что деньги будут распределять по итогам конкурсного отбора. Их можно будет потратить на закупку программного обеспечения и оборудования. В список входят также оплата услуг программистов, аренда офисных помещений, обслуживание рабочих мест и так далее.

Размер гранта на одного получателя не будет выше 100 млн рублей.

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