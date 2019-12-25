Упавший в Тверской области истребитель Су-30 был сбит Су-35

Самолет был сбит во время отработки боевого полета.

Истребитель Су-30 был сбит другим истребителем во время отработки воздушного боя.

Накануне Piter.TV сообщал первые подробности крушения истребителя Су-30 в Тверской области. Сегодня появились новые подробности. Телеграм-канал "112" сообщает, что истребитель Су-30 во время планового учебного полета по отработке воздушного боя был сбит истребителем Су-35. Пилоты Су-30 успели катапультироваться, они не пострадали.

Когда Су-35 вышел на позицию, вместо учебного выстрела выпустил вооружение. Сейчас военным предстоит разобраться, кто виновен в данном ЧП.

Фото: LAFE SHOT