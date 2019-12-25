В Тверской области рухнул Су-30

Пилоты успели катапультироваться.

Сегодня, 22 сентября, в Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщает, что во время планового учебного полета на территории Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30. На борту были 2 пилота, они успели катапультироваться. Они не пострадали и уже вышли на связь.

Истребитель рухнул в лес, на земле разрушений и пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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Фото:artfile.me