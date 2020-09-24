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В сети появилось видео с места крушения Су-30 в Тверской области

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Видео крушения истребителя сняли с дрона.

В сети появилось видео с места падения истребителя в Тверской области.

Ранее Piter.TV рассказывал первые подробности о крушении истребителя Су-30 в Тверской области во время планового учебного полета 22 сентября. Накануне, 23 сентября, появилась информация, что Су-30 был сбит другим истребителем Су-35 во время отработки воздушного боя в ходе учений. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали.

Сейчас опубликовано видео с места падения самолета в Вышневолоцком городском округе Тверской области. Телеграм-канал LAFE SHOT опубликовал видео, которое было снято с дрона. На опубликованных кадрах видно, что среди леса выжженная поляна с воронкой, а вокруг воронки обломки самолета. На месте ЧП работают люди.

Видео: т-м канал LAFE SHOT

Теги: армия и вооружение, новости россии, рухнул су 30, сбита сушка, су 30 в тверской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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