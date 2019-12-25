Во Франции рассказали об очередной операции против "теневого флота" России.

Военно-морские силы Франции задержали у берегов острова Реюньон в акватории Индийского океана танкер DF Peak по подозрению в несоответствии государственного флага. Соответствующее заявление своим подписчикам через социальные сети сделал лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон. Президент добавил, что такая мера предпринята военнослужащими европейской республики в ходе противостояния с "теневым флотом" России.

Сегодня утром, на расстоянии более 450 морских миль к югу от острова Реюньон, наши военно-морские силы задержали нефтяной танкер DF Peak, который, как подозревается, следовал под ложным флагом. Эмманюэль Макрон, глава Елисейского дворца

ПОлитический деятель выступил публично с утверждением о том, что такая операция проводилась в соответствии с международным правом и показывает намерение официальных властей из Парижа бороться со всеми видами незаконной, по его мнению, торговли.

Франция высвободит 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / EmmanuelMacron