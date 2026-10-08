Себастьян Лекорню рассказал, как Париж поможет союзникам в решении топливного кризиса.

Париж предоставит своим дистрибьюторам десять миллионов баррелей дизельного топлива из национальных резервов страны в рамках недавнего решения G7. Соответствующими данными с местной общественностью вечером 7 октября поделился в видеообращении премьер-министр европейской страны Себастьян Лекорню. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил аудитории о том, что "Большая семерка" согласовала выпуск на глобальный рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива. Это решение принято на фоне энергетического кризиса, вызванного из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В прошлую пятницу он экстренно собрал "Большую семерку", и она приняла решение о координированном задействовании стратегических резервов. В рамках этого мы предоставим дистрибьюторам во Франции 10 миллионов баррелей дизельного топлива из наших запасов. Скоро я подпишу указ, разрешающий эту операцию, которая должна продлиться три месяца. Себастьян Лекорню, премьер-министр Франции

Иностранный чиновник из Елисейского дворца добавил, что речь идет о топливе, закупленном до скачка цен. Энергетические ресурсы будут предоставлены дистрибьюторам по себестоимости резервов. Принятое постановление позволит французским властям снизить цены на заправках на 12-18 евроцентов за каждый литр.

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Фото и видео: YouTube / M6 Info

