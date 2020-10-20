Журналисты напомнили о разработке "Утеса" в СССР.

The Drive оценил советский береговой комплекс "Утес". Американские журналисты прокомментировали военные учения России в Крыму, видео которых было опубликовано телеканалом "Звезда" в октябре 2020 года. На кадрах военные показали, как с батареи БРК "Утес" была запущена противокорабельная ракета 3М44 "Прогресс". После этого объект успешно перехватила система ПВО "Штиль" фрегата "Адмирал Григорович".

Автор публикации отметил, что ролик российских журналистов "позволяет подробно рассмотреть в действии одно из малоизвестных российских вооружений - могучую противокорабельную систему береговой обороны "Утес". История создвния подобных ракетных комплексов начинается в 1954 году. Тогда советская разработка получила кодовое название "Объект 100". В 1957 году комплекс "Сопка" был введен в эксплуатацию, а с 1961 - направлен на перевооружение. С этого момента началась разработка "Утеса" с новой сверхзвуковой ракетой. С 1973 года комплекс поступил в войска. Через девять лет в рамках модернизации он получил ракету третьего поколения "Прогресс" 3М44.

В декабре 1991 года после распада СССР "Объект 100" был передан ВМС Украины. А в 1996 году он мог выйти из строя, но после 2014 года "Утесам" вернули боевой статус.

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Видео: YouTube / Телеканал Звезда